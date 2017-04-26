Казань, 26 апреля, 2017, 19:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Об этом сообщается на портале Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рустам Минниханов

Стороны обсудили социально-экономическое положение в республике. «Отдельно Минниханов доложил о мерах, принимаемых для преодоления негативной ситуации в банковской сфере Татарстана», — говорится в сообщении.

«Хотел коротко доложить ситуацию по 2016‑му — и первый квартал 2017 года. Я подготовил отчет, но несколько цифр назову. Индекс промышленного производства по 2016 году был 103,6%, валовый региональный продукт составил 102,5%. Инвестиции в основной капитал, село, жилье, самое главное, что определено майскими указами, — все эти параметры реализованы. Что касается первого квартала, докладываю: в первый квартал темпы роста промышленной продукции — 104,7%, а валовый региональный продукт — 104,2%. В принципе, ситуация в экономике улучшается, и доходы, и все остальные вопросы мы можем решать», — рассказал Минниханов. Также глава республики отметил, что готовится реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. «Все объекты, поликлиники в течение этих двух лет — около 180 объектов — будут отремонтированы. Основная часть — в этом году, какая-то часть останется на следующий год», — добавил глава республики.

По словам Минниханова, проблема с банками появилась в «этом году». «Сегодня создана правительственная комиссия, мы активно работаем и с АСВ (Агентство по страхованию вкладов), и с Центральным банком, сейчас формируется кредиторская масса», — отметил он, добавив, что виновные задержаны, правоохранительные органы продолжают работу.

«И конечно же, нам придется найти механизм: мы планируем создать специальный фонд, чтобы той категории вкладчиков, которые не смогут получить за счет распродажи, если активов не хватит, оказать поддержку. Это одна категория. И вторая категория — это дольщики, мы тоже с ними работаем. Там тоже две крупные компании, их руководители тоже задержаны. Эти две темы, которыми мы занимаемся», — подчеркнул Минниханов.

«А в целом по крупным проектам, по нашим программам реализация идет, и могу уверенно сказать, что этот год тоже должен быть успешным», — убежден Минниханов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кризис ликвидности в «Татфондбанке» начался в декабре 2016 года. Проблемы начали испытывать и другие кредитные организации региона.

3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у трех банков Татарии — «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор банка». Позднее по иску Банка России указанные кредитные организации были признаны банкротами.

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В начале апреля была отозвана лицензия «Татагропромбанка», рассмотрение иска о признании банкротства отложено в связи с представлением Центробанком необходимых документов не в полном объеме. Поступление нужного пакета бумаг ожидается до 12 мая.

В банковской системе РФ «Татфондбанк» занимал 42-е место по размеру активов, «ИнтехБанк» — 138-е место, «Анкор Банк» — 231-е место, «Татагропромбанк» — 400-е место.