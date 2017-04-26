Воронеж, 26 апреля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Воронеже завершится 27 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. В этот же день, по прогнозам синоптиков, в город, наконец, придет летнее тепло и воздух прогреется до +20 градусов.

Center-kredo.ru Батарея отопления

Как сообщили в мэрии, решение о завершении отопительного сезона принято «в связи с повышением температуры наружного воздуха отопительный период 2016—2017 годов».

Согласно постановлению администрации города, руководители учреждений социальной сферы городского округа в случае понижения температуры наружного воздуха обязаны обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях, теплоснабжающим организациям рекомендовано обеспечить бесперебойное горячее водоснабжение потребителей городского округа город Воронеж.

Возможность отключения отопления в Воронеже обсуждалась в первой половине апреля — тогда на несколько дней в городе установилась действительно теплая погода. Однако 18 апреля резко похолодало, выпал снег, ночью температура опускалась ниже нуля, а днем не поднималась выше двух — трех градусов тепла. Сейчас погода нормализовалась, а уже с 27 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух в Воронеже прогреется до 19 градусов, на майские праздники и вовсе обещают летнюю погоду — до +23.

Отопительный сезон 2016−2017 годов в Воронеже начался необычно рано — с 23 сентября. Зима прошла достаточно спокойно, хотя без крупных аварий не обошлось. Так, в конце января без отопления в лютый мороз остались 128 жилых домов в Ленинском районе, а в начале февраля, также в 15-градусный мороз, отопления лишились около четырех тысяч жителей Советского района.