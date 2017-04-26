Тирасполь, 26 апреля, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Приднестровье стартовала акция «Георгиевская ленточка». Как сообщили 26 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, старт акции был дан на столичном Мемориале Славы, где состоялся импровизированный митинг.

Георгиевская лента

«То, что мы начинаем памятные мероприятия сегодня, — это надо не павшим, это надо живым. Эта знаменитая фраза для нас очень многое означает. В настоящее время идёт идеологическая гибридная война, главной целью которой является забвение истории», — заявил на мероприятии председатель приднестровского парламента Александр Щерба.

«Мы видим, как многие страны перекраивают историю, переносят празднование Дня Победы. В некоторых государствах, таких как Украина, сегодня георгиевская лента представляет опасность. Но люди все равно с гордостью ее носят и продолжают отмечать 9 Мая. Поэтому для нас очень важно суметь сохранить этот праздник», — отметила вице-спикер Галина Антюфеева.

«Георгиевская ленточка ­ — это не только символ Победы, это символ нашего всенародного праздника. Я бы расценивал этот символ как маленькое материальное воплощение той большой духовной и моральной поддержки, которую Россия оказывает Приднестровью. Для нас это лучший праздник, лучший день в году», — заявил замдиректора Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра Игорь Шорников.

Общереспубликанская акция, в ходе которой будут раздаваться георгиевские ленточки, запланирована на начало мая.