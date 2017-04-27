Санкт-Петербург, 27 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум. 1863 год стал годом Польского восстания. Недальновидность, беспечность и головотяпство имперской администрации сыграли на руку подготовившим социальный взрыв подпольщикам. О развитии конфликта в Польше 1860-х годов повествует статья постоянного автора ИА REGNUM Олега Айрапетова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спусковым механизмом, приведшим в действие повстанческую систему, стал рекрутский набор в русскую армию, прошедший в 1862 году. Сам по себе набор был проведен без происшествий, как отрапортовала в Петербург местная власть. Но через короткое время стало понятно, что результата он не дал. Из полутора тысяч конскриптов-призывников годными были признаны только 559.

Одновременно значительно возрастает повстанческая пропаганда, польская молодежь начинает уходить в леса, организуясь в боевые отряды. Местная полиция, сама набранная из поляков, «не замечала» этого движения. Все полыхнуло в полночь на 11 (23) января 1863 г.

На русские гарнизоны в Царстве Польском были совершены одновременные нападения. Русские солдаты смогли оказать сопротивление, но разрозненность гарнизонов затрудняла оборону. Всего же в Варшавском и Виленском военных округах за январь — февраль 1863 г. потери составили 406 чел., а вместе с без вести пропавшими или попавшими в плен (23 чел. за январь) — 429 чел. С пленными повстанцы зачастую расправлялись зверски, скорее как людоеды, чем как христиане.

Когда первая растерянность от внезапного нападения прошла, армия начала методичное истребление инсургентов. Политика миролюбия и примирения, давшая свои кровавые плоды, была отставлена далеко в сторону.

Подробности читайте в статье: Политика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863

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