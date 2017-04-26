Москва, 26 апреля, 2017, 15:11 — ИА Регнум. «Не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы», — сказала сенатор.

Pixabay.com Дети и родители

Одновременно устанавливается требование к присвоению фамилии ребенку. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается фамилия отца или матери, или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Двойная фамилия может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.

Поводом к инициативе послужило отсутствие прав сотрудников ЗАГСов отказывать в регистрации. «Закон обратной силы не имеет», — подчеркнула Петренко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила то, что Петренко последовательно довела закон до принятия.