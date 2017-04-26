Москва, 26 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. «Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонтьева Сергея и Железняка Александра, — говорит Царева. — Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ».

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По версии следствия, экс-президент «Пробизнесбанка» Сергей Леонтьев и бывший председатель правления банка Александр Желязняк создали организованную преступную группу (ОПГ) с целью хищения финансовых средств кредитной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 12 августа 2015 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пробизнесбанка», входящего в финансовую группу «Лайф». По данным регулятора, руководство «Пробизнесбанка» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением финансовых средств в низкокачественные активы. В результате кредитная организация полностью утратила собственные средства.

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