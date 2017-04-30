Санкт-Петербург, 30 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 апреля состоялась Московская окружная конференция партии большевиков. От районных организаций, в которых суммарно числился 4641 человек, представлено делегатов: с решающими голосами — 37 человек, с совещательным — 14, из которых 7 получили решающий голос.

17 апреля 1917 г. Патриотическая манифестация инвалидов и увечных воинов

Председатель доложил, что собравшаяся конференция является подготовкой к всероссийской, поэтому ее рассмотрению подлежат те же вопросы. Но за Недостатком времени бюро Московского окружного комитета предлагает остановиться только на основных моментах.

Докладчик по текущему моменту сказал, что главной движущей силой русской революции является пролетариат, для которого конечной целью является социализм.

«Русская революция есть пока буржуазно-демократическая революция, которая не даст полной победы социализма, а только осуществляет программу-минимум… Союзниками пролетариата в этой революции могут быть сельские батраки и крестьянская беднота, потому что, пока крестьяне не получат свобод, которые могут дать им землю, революция не пойдет вперед. Задача партии подготовить переход власти в руки крестьян и рабочего класса.»

17 апреля 1917 г. Патриотическая манифестация инвалидов и увечных воинов. Группа манифестантов с меньшевистским лозунгом

Перед Западной Европой, где уже до войны классовая борьба достигла сильной степени напряжения, ставится вопрос социалистической революции. Сколько времени она продлится,—сказать трудно, по мы вступаем в последнюю стадию развития капиталистического строя, когда пролетариат от слов переходит к делу. Социалистическая революция из Европы перебросится в Россию; таким образом, у русского пролетариата, поскольку он будет бороться против империалистической политики, есть уже союзник в лице международного пролетариата.

Большинство последующих ораторов высказалось в пользу тезисов докладчика. Конференция единогласно, при 2 воздержавшихся, приняла предложенную резолюцию, сущность которой сводится к следующему:

«Победоносное восстание рабочего класса и солдат повело к созданию Временного Правительства, являющегося представителем контр-революционных классов, отрицающих революционные методы борьбы… Задача рабочего класса — отстаивать и расширять те условия, которые обеспечивают максимальный размах революции: всеми силами противодействовать всякому сужению завоеванных свобод — печати, собраний, союзов и стачек…

Манифестация инвалидов в Петрограде 16 апреля 1917

В процессе борьбы за разрешение этих задач рабочий класс организует свои силы и силы идущих за ним демократических слоев и изолирует силы контр-революции; контролируя каждый шаг Временного Правительства, пролетариат противодействует всякой его попытке задержать, в интересах господствующих классов, дальнейшее развитие революции и подготовляет необходимое условие для перехода власти в руки революционной демократии…

Конференция приветствует братание русских и немецких солдат на фронте и категорически протестует против стрельбы в братающихся солдат».

По вопросу положения в Интернационале и задач партии приняли резолюцию, выдвигающую неотложной задачей пролетариата создание III-го Интернационала вместо II-го, разрушенного в самом начале войны.

Манифестация инвалидов в Петрограде 16 апреля 1917

По аграрному вопросу выставили следующие основные положения: движущие силы февральско-мартовской революции те же, что и революции 1905 г. — пролетариат и крестьянство. Крестьянское движение в годы, предшествующие революции 1905 г., носило различный характер: в одних местах под влиянием голода вывозили хлеб из помещичьих экономий, в других — действовали путем террора — устраивали потраву, поджоги. Но основная причина движения всюду одна и та же: крепостнически-кабальные отношения.

Предшественниками революции 1905 г. были забастовочное движение в городах и аграрное движение в деревнях. Предвестники и движущие силы февральско-мартовской революции те же, что и в 1905 г.

«Крестьянское движение всегда отстает от пролетарского: мы вступаем в полосу упадка революции как раз в то время, когда разгорается аграрное движение. Какова же тактика Временного Правительства по отношению к этому движению? Его тактика сводится к тому, чтобы задержать аграрное движение и отложить решение аграрного вопроса до того момента, когда создастся подходящая ситуация.

Патриотическая манифестация инвалидов и увечных воинов. 17 апреля 1917. Манифестанты проезжают по Невскому проспекту у Садовой улицы

Если мы будем говорить: «Никаких захватов, ждите Учредительного Собрания», то это будет водой на мельницу Временного Правительства. Нельзя ждать Учредительного Собрания, которое неизвестно как решит земельный вопрос. Наша тактика сводится к тому, чтобы поддержать все революционные выступления крестьян вплоть до захвата земли, позаботившись лишь о том, чтобы этот захват был организованным.»

Открывшимся 17 апреля при экономическом отделе всероссийского земского союза съездом лиги аграрных реформ принята резолюция по земельному вопросу:

«Решение земельного вопроса принадлежит Учредительному Собранию. Задачей учреждаемых земельных комитетов является подготовка материала к Учредительному Собранию и временное урегулирование земельных вопросов и связанных с ними земельных отношений, причем комитеты не должны принимать таких мер, которые вносили бы коренные изменения.

Желательно усиление представительства от всероссийских крестьянских организаций. Желательно введение пункта, по которому земельным комитетам предоставляется изменять свою организацию по соглашению с главным комитетом. Вместо делегатов от Всеросс. съезда губернских земельных комитетов ввести представительство от каждого губернского земельного комитета. Желательно отказаться от представительства с правом решающего голоса — учебных заведений, агрономов и статистиков».

Неизвестный художник, Серия открыток «Типы горожан». Землекоп

Временное Правительство 17 апреля утвердило временные правила об устройстве полковых судов в мирное и военное время. Они учреждаются при каждом полку и других отдельных частях войск, а равно при нестроевых командах, учреждениях, управлениях и заведениях водного ведомства, начальники которых пользуются властью не ниже власти полковых командиров. Полковой суд состоит из 6 полковых судей — 3 офицеров и 3 солдат, избираемых офицерами и солдатами полка. Приговор полкового суда вступает в законную силу без утверждения его полковым командиром.

Суд может своей властью смягчить виновному положенное ему по закону наказание в порядке, установленном статьей 906 Устава Военно-Судебного и примечанием к ней. Временные правила с некоторыми изменениями распространяются и на морское ведомство.

Солдатская секция Петроградского Совета на заседании 17 апреля приняла постановление о разжаловании жандармов и полицейских в рядовых, с последующим распределением по частям армии.

17 апреля РСДРП распространила по столице листовку об организации революционной гвардии:

«Товарищи! Для охраны завоеваний революции и успешной борьбы в будущем делегаты фабрик и заводов и боевых дружин на собрании в городской думе 17 апреля признали необходимым создать Красную гвардию. Товарищи! Организуйтесь в Красную гвардию.»

Карикатура на Л. Д. Троцкого. 1923

Лев Троцкий пишет о положении войск в Петрограде 17 апреля:

«Штаб округа, подготовляя обуздание солдат, выводил из Петрограда наиболее революционные части. На общегарнизонном собрании 17 апреля солдатами, догадывавшимися о враждебных замыслах, был поднят вопрос о прекращении выводов частей: это требование будет в дальнейшем подниматься во все более решительной форме при каждом новом кризисе революции. Но корень всех бед — война, которой не видно конца. Когда же революция принесет мир? Чего смотрят Керенский и Церетели? Массы прислушивались все внимательнее к большевикам, поглядывая на них искоса, выжидательно, одни с полувраждебностью, другие уже с доверием. Под торжественной дисциплиной праздника настроение было напряженным, в массах шло брожение.»

17 апреля в Выборге открылся Финляндский областной съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. По общему желанию делегатов в порядок дня был внесен вопрос о займе.

По вопросу о войне делегат Исполкома Петроградского Совета представил съезду доклад, в котором отстаивал резолюцию, принятую на Всероссийском Совещании Советов. Сторонники «Правды» выступили с критикой этих доводов. После горячих прений на голосование была поставлена резолюция Совещания. За эту резолюцию было подано 113 голосов, против нее 4, при 5 воздержавшихся.

Резолюция о созыве международного социалистического конгресса была принята почти единогласно. В резолюции отмечено, что на съезд должны быть приглашены представители всех «живых сил» социалистического движения.

По вопросу об отношении к Временному Правительству съезд всеми голосами при 2 воздержавшихся присоединился к резолюции Всероссийского Совещания.

Горячие споры возникли вокруг вопроса о займе. По этому вопросу представитель Петроградского Совета отстаивал точку зрения Исполкома. Выступившие после докладчика представители солдат и матросов отстаивали необходимость поддержки займа демократией. Против этой тактики возражали сторонники «Правды». Представитель эсэровской группы съезда внес резолюцию о поддержке займа при условии подчинения Правительства контролю Советов. В резолюции отмечались те шаги, которые должен в ближайшем времени предпринять Петроградский Совет для того, чтобы финансовая система соответствовала требованиям демократии. Представитель Исполкома присоединился к этой резолюции, и она была принята съездом (99 голосов за, 5 против и 8 воздержавшихся).

А. Зеленский. «Сейте доброе семя, подписывайтесь на заем свободы»

По земельному вопросу была принята резолюция, признающая передачу всей земли в руки всего трудящегося народа и изъятие ее из товарного обращения единственным правильным решением земельного вопроса.

Троцкий вспоминает о прошедшей 17 апреля военной манифестации:

«17 апреля в Петербурге состоялась кошмарная патриотическая манифестация инвалидов: огромное число раненых из столичных лазаретов, безногих, безруких, забинтованных, двигалось к Таврическому дворцу. Тех, кто не мог идти, везли на грузовых автомобилях. На знаменах значилось: «война до конца». Это была манифестация отчаяния человеческих обрубков империалистической войны, которые хотели, чтобы революция не признала принесенные ими жертвы бессмысленными. Но за манифестантами стояла кадетская партия, точнее, Милюков, подготовлявший назавтра свой большой удар.»

17 апреля Съезд крестьянских организаций и Советов крестьянских депутатов высказался за предоставление на выборах в Учредительное Собрание активного и пассивного избирательного права всем достигшим 18-летнего возраста, без различия пола, национальности, вероисповедания, причем выборщиками и депутатами могут быть не только уполномоченные от волостей, но и все другие граждане, способ стойко защищать интересы крестьянства. Из докладов с мест выяснилось, что во многих местах крестьяне приступили к запашкам частновладельческих и помещичьих земель, что некоторые помещики начали продавать земли иностранцам, а также приступили к вырубке лесов.

Английский посол Джордж Бьюкенен записывает 17 апреля свои тревоги по поводу возможной потери Временным правительством Милюкова, а также по поводу того, чот Ленина все еще не арестовали, хотя давно пора:

«Между Керенским и Милюковым происходит генеральное сражение по вопросу о знаменитой формуле «мир без аннексий», и так как большинство министров находится на стороне Керенского, то я не буду удивлен, если Милюкову придется уйти. Это будет во многих отношениях потерей, так как он является представителем умеренного элемента в кабинете и держится вполне здоровых взглядов по вопросу о войне, но он пользуется столь слабым влиянием на своих коллег, что никогда не знаешь, окажется ли он в состоянии осуществить на деле то, что обещает.

Правительство все еще держится выжидательной позиции и предпочитает, чтобы инициатива в отношении Ленина исходила от народа. Милюков, с которым я как-то говорил по этому вопросу, сказал, что возмущение народа против Ленина растет, и что войска готовы арестовать его, когда правительство отдаст об этом приказ, но что последнее не хочет ускорять событий из опасения вызвать гражданскую войну. Я сказал ему, что для правительства наступила пора действовать, и что Россия никогда не выиграет войны, если Ленину будет разрешено продолжать возбуждать солдат к дезертирству, к захвату земли и к убийствам. Он ответил, что правительство выжидает лишь психологического момента, который, по его мнению, не за горами. Милюков выразил также более утешительные взгляды на взаимоотношения между Временным Правительством и Советом. Последний подвергается полной реорганизации. Количество его членов уменьшено до шестисот, и избран новый исполнительный комитет. В результате этого преобразования он окажется более умеренной, но в то же время более сильной организацией. Поэтому не следует отвергать его притязаний на контроль и направление политики правительства. <…>

Враждебные Англии нападки прессы ввиду задержания ею русских политических эмигрантов приняли столь серьезный оборот, что стали даже угрожать опасностью жизни некоторым англичанам, владельцам фабрик, положение которых и так стало далеко не безопасным вследствие ненадежного отношения со стороны рабочих. Поэтому я должен был серьезно переговорить с Милюковым и потребовать от него принять меры к тому, чтобы положить конец этой кампании в прессе. В ответ на его возражение, что русское правительство подвергается таким же нападкам, я ответил, что это не мое дело, и что я не могу допустить, чтобы мое правительство употреблялось в качестве громоотвода для парализования нападок на русское правительство. Затем я напомнил ему, что в начале апреля я поставил его в известность, что Троцкий и другие русские политические эмигранты задержаны в Галифаксе впредь до выяснения намерений Временного Правительства в отношении их. 8 апреля по его просьбе я просил мое правительство освободить их и разрешить им продолжать путь в Россию. Два дня спустя он просил меня взять назад эту просьбу и сообщить, что Временное правительство надеется, что они будут задержаны в Галифаксе вплоть до последующего сообщения о них. Поэтому именно Временное правительство ответственно за их дальнейшее задержание до 21 апреля, и я должен буду огласить этот факт, если не будет опубликовано сообщение о том, что мы не отказывали в визировании паспортов ни одному русскому, если об этом просили русские консульские власти. Он согласился сделать это».

Французский посол Морис Палеолог 17 апреля в дневнике пишет о своем ощущении нарастающего хаоса в стране — в армии, в администрации, на местах:

«Анархия поднимается и разливается с неукротимой силой прилива в равноденствии.

В армии исчезла какая бы то ни было дисциплина. Офицеров повсюду оскорбляют, издеваются над ними, а если они сопротивляются, их убивают. Исчисляют более чем в 1 200 000 человек количество дезертиров, рассыпавшихся по России, загромождающих вокзалы, берущих с бою вагоны, останавливающих поезда, парализующих, таким образом, весь военный и гражданский транспорт. В особенности неистовствуют они на узловых станциях. Прибывает поезд: они заставляют пассажиров выйти, занимают их места и заставляют начальника станции пускать поезд в том направлении, в котором им угодно ехать. Иной раз это — поезд, наполненный солдатами, отправляемыми на фронт. На какой-нибудь станции солдаты выходят, организуют митинг, контр-митинг, совещаются час-два, затем в конце концов, требуют, чтобы их везли обратно к месту отправления.

В администрации — такой же беспорядок. Начальники потеряли всякий авторитет в глазах своих служащих, которые, впрочем, большую часть своего времени заняты словоизвержением в советах или манифестациями на улицах.

Полиции, бывшей главной, если не единственной, скрепой этой огромной страны, нигде больше нет, ибо «красная гвардия», род муниципальной милиции, организованной в некоторых больших городах, — сборище деклассированных и апашей. И так как все тюрьмы были отворены, чудо, что не регистрируют больше насилий над личностью и собственностью.

Между тем, аграрные беспорядка растут, в особенности в губерниях: Курской, Воронежской, Тамбовской и Саратовской.

Одним из самых любопытных признаков всеобщей неурядицы видится отношение советов и их сторонников к военнопленным. В Шлиссельбурге пленные немцы оставлены на свободе в городе. В пяти верстах от фронта один из моих офицеров видел группы пленных австрийцев, которые прогуливались совершенно свободно. Наконец, что еще лучше, в Киеве губернский съезд пленных немцев, австро-венгерцев и турок потребовал и добился, чтобы к ним применили «восьмичасовой рабочий день».

17 апреля Александр Блок пишет матери:

«…меня все еще почти нет, я утратил остроту восприятий и впечатлений, как инструмент, разбит. В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты «политикой». Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть справедливым, за «гуманизм» прошлого века. За уродливое пристрастие к «малым делам» история мстит истерическим нагромождением событий и фактов, безобразное количество фактов только оглушительно, всегда антимузыкально, т. е. бессмысленно».

Зинаида Гиппиус, находящаяся в Кисловодске, тоже в некоторой депрессии:

«Идет дождь. Туман. Холодно. Здесь невероятная дыра, полная просто нелепостями. Прислужьи забастовки. Трусящие, но грабящие домовладельцы. Тоже какой-то «солдатский совет».

Милы — дети, гимназистки и гимназисты. Только они светло глядят вперед».