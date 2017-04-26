Москва, 26 апреля, 2017, 14:06 — ИА Регнум. «Россия не хочет получить репутацию страны, которая плюет на экологию», — утверждает Константин Симонов, генеральный директор Фонда энергетической безопасности РФ. Разговор об экологической сознательности России состоялся в рамках международной конференции «Арктический диалог» 25 апреля в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Симонов

По мнению Константина Симонова, Россия взвешенно подходит к экологическим рискам при развитии своей экономики в Арктическом регионе. В 2016 году Министерство природы ввело временный мораторий на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых на шельфе. На данный момент разработку нефтегазовых месторождений на арктическом шельфе России ведут только две государственные компании: «Роснефть» и «Газпром», приступившие к работе до введения моратория.

«Хоть я и считаю углеводороды единственным вариантом борьбы с глобальной бедностью, мы должны отказаться от экологически спорных проектов по их добыче, — считает Константин Симонов. — Поэтому в обозримом будущем ситуация с разработкой шельфовых ископаемых останется без изменений».

Гендиректор Фонда энергобезопасности подчеркнул, что в России есть разные взгляды на освоение Арктики: «Некоторые лоббистские группы имеют подход, который я бы назвал советским: «любой ценой и любыми затратами освоить регион». Но сейчас времена иные, государство учитывает экологические риски, не следует старым традициям, а также исправляет ошибки прошлого, проводя работы по уборке Арктики».

В продолжение слов Константина Симонова прозвучали доклады российских ученых. Анатолий Шевчук, руководитель отделения проблем природопользования и экологии Минэкономразвития России, рассказал о прогрессе программы очистки архипелага Земля Франца-Иосифа, запланированной до 2020 года. Основные объемы загрязнения на архипелаге составляют строительный мусор, побитая авиационная и автомобильная техника, нефтепродукты и бочки, в которых они содержатся, — все это загрязняет океан уже на протяжении полувека.

Работы в рамках программы очистки архипелага ЗФИ начались с 2012 года на острове Земля Александры: результаты ликвидации экологического ущерба на его территории были проверены президентом Владимиром Путиным в марте 2017 года. Силами государственных структур очищены также остров Врангеля, остров Белый и другие составляющие архипелага.

«В 2017 году Совет по изучению производительных сил Минэкономразвития проверит выполненные работы на шести островах и уточнит возможные затраты до 2020 года», — добавил Анатолий Шевчук.

Эксперт отметил сложность оценки затрат, которые потребуются для ликвидации всего экологического ущерба в Арктической зоне РФ. Только программа по архипелагу Земля Франца-Иосифа потребовала 8,5 млрд рублей из федерального бюджета. «Очистка всей зоны затянется до 2035 года и дальше, — уверен Анатолий Шевчук. — К примеру, только на территории Якутии лежит 200 тыс. тонн металлов. Однако работа по уборке русской Арктики не стоит на месте».

Напомним, что международная конференция «Арктический диалог» — новая площадка для разговора о взаимоотношениях государств, чьи интересы распространяются на Арктический регион. Цель конференции — проведение комплексной внешнеполитической экспертизы для определения как «болевых точек» международного взаимодействия, так и потенциальных возможностей для кооперации в Арктике. Мероприятие прошло при поддержке Русско-Балтийского медиацентра и Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, информационной поддержке ИА REGNUM и ИА «Портньюс».