Санкт-Петербург, 26 апреля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в ходе своего двухчасового выступления перед парламентариями Георгий Полтавченко так и не сказал ничего о будущем Исаакиевского собора, который, как заявил губернатор еще 10 января текущего года, планируется передать в пользование РПЦ.

Исаакиевский собор

Вместе с тем, как сообщил журналистам депутат Борис Вишневский («Яблоко»), перед выступлением Полтавченко «вопрос об Исаакии был первым в списке вопросов к его докладу, ответы на которые должны были прозвучать в отчете».

«Он также не ответил на вопрос о Европейском университете. Он не ответил на вопрос о Публичной библиотеке. Он фактически не ответил на вопрос о стадионе, хотя с трибуны сказал, что компетентные органы доложат, но у него спрашивали совершенно другое — сколько потрачено денег. Не ответил на вопрос о том, поддерживает ли референдум по мосту Кадырова, потому что Законодательное собрание с ним тянет уже более полугода. Также он не ответил о судьбе Конюшенного ведомства», — заявил Вишневский, подчеркивая неудовлетворенность отчетом губернатора.

Напомним, что в начале сегодняшнего пленарного заседания Заксобрание отказалось включить в повестку дня вопрос о назначении референдума о судьбе Исаакиевского собора.

«Завтра-послезавтра будет направлена жалоба в суд о бездействии Законодательного собрания, поскольку оно уже имеет место быть, срок уже пропущен. Видим, что вопрос уже отказываются вносить в повестку дня. И мы понимаем, почему. Потому что результат референдума предрешен, если он состоится», — сказал Вишневский.

Он подчеркнул, что петербургский парламент «боится публичных дискуссий по этому вопросу».

Добавим, что каждая фракция имела возможность задать по одному вопросу по итогам отчета губернатора. Например, «Справедливая Россия» интересовалась концессионными соглашениями города с бизнесом, КПРФ — уплотнительной застройкой, Партия роста — компенсациями владельцам снесенных гаражей, «Яблоко» — судьбой полигона «Новоселки». Некоторые, впрочем, задавали двойные вопросы, но проблема Исаакия так и не прозвучала.

«То, что сегодня спрашивали от фракций, нас попросили сообщить в понедельник, что спросим дополнительно, к сожалению, было уже не перестроиться. Сегодня направим от группы депутатов большое письмо, где потребуем все-таки публично ответить на этот вопрос. В том числе со ссылкой на полпредство президента, которое считает, что вопрос Исаакиевского сбора должен быть решен с учетом мнения горожан», — добавил Вишневский, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

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Добавим, несколько дней назад стало известно, что директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, решил оставить свой пост с 1 июня 2017 года. Буров выразил надежду, что властям города удастся сохранить коллектив музея.