Москва, 26 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Банки необходимо обязать отчитываться о посягательствах киберпреступников на их сетевые ресурсы, а также наказывать за ненадлежащий уровень защиты денежных вкладов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в Совете Федерации, отвечая на вопрос о дополнительных мерах, которые требуются для борьбы с преступностью в информационном пространстве.

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«Следует обязать руководителей кредитных организаций (сообщать) о посягательстве на их сетевые ресурсы, а также предусмотреть санкции в случае неприятия банками надлежащих мер по защите денежных вкладов», — заявил Чайка.

По данным Генпрокуратуры, число киберпреступлений по итогам 2016 года достигло 42 тыс. — в два раза больше, чем в 2015. Поэтому вопрос об усилении уголовной ответственности в этой сфере стоит крайне актуально, подчеркнул генеральный прокурор.