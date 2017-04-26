Москва, 26 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности назвал действия НАТО в Норвегии, Прибалтике, в Арктике и на Балканах демонстрацией силового продвижения в интересах альянса.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

По его словам, угрозой безопасности России является деятельность НАТО по контролированию воздушного пространства Прибалтики. Деятельность по патрулированию фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

«Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов», — сказал Шойгу. Он также напомнил о наращивании НАТО вблизи российских границ путем вовлечения в сферу своего влияния новых государств, таких, как например, Черногории.

Положение этой страны позволит НАТО «усилить контроль за Балканами». Аналогичное продвижение военной инфраструктуры альянса происходит и в Арктике: Шойгу напомнил о создании на севере Норвегии — в непосредственной близости от России — современного полигона, где пока на ротационной основе размещается натовский контингент.

Напомним, 13 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о насущной необходимости выстроить отношения с Россией «наилучшим образом». По его словам вопрос взаимодействия с Россией будет обсуждаться на предстоящем в мае в Брюсселе саммите НАТО.

Тем не менее, на деле альянс продолжает наращивать силы в ЕС: решение об увеличении военного присутствия НАТО в Восточной Европе было принято после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Тогда Запад обвинил Россию в «аннексии» Крыма и в развязывании гражданской войны на Украине. Ни у первого, ни у второго обвинения нет никаких реальных подтверждений. Жители Крыма, несогласные с государственным переворотом на Украине, который был организован США и ЕС в феврале 2014 года, провели референдум о самоопределении, по результатам которого в марте того же года Крым вернулся в состав России.

26 апреля, в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».