Москва, 26 апреля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Уровень субъективного ощущения счастья жителей России достиг исторического максимума — 85% граждан ощущаются себя счастливыми людьми. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Vt-808 Счастье не за горами

Процент счастливых людей высок во всех социально-демографических группах, но молодежь (95% среди 18−24-летних) и люди с высоким, по их оценкам, достатком (94%) более оптимистичны.

Люди преклонного возраста (82% среди 60-летних и старше) ощущаются себя менее счастливыми, а 63% жалующимися на свое материальное положение.

Счастливыми жителей России по-прежнему делает, прежде всего, семья. За последние полгода значимость данного фактора заметно выросла: так, сегодня 32% респондентов говорят, что чувствуют себя счастливым благодаря семье (против 20% полгода назад). 19% радуются жизни, поскольку у них есть дети.

Для каждого пятого (21%) залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких) — рост с 13% в конце 2016 г.

Недовольство и грусть также вызывают материальные трудности (9%), низкие зарплаты и задержки выплат (6%), плохое положение дел в стране (6%) и т.д.

Опрос проведен 31 марта-2 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года в целом в мире счастливыми людьми себя называли две трети (66%) жителей планеты. Несчастным себя ощущал каждый десятый землянин (10%). В России более половины граждан (55%) признались в том, что ощущают себя счастливыми. А вот несчастливых оказалось вдвое меньше, чем в среднем по миру — 5%. В состоянии неопределенных чувств пребывали чуть более трети граждан РФ — 37%.