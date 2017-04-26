Москва, 26 апреля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Меры по обеспечению безопасности предпринимаются в России в ответ на развертывание новых батальонов НАТО на европейской территории, заявил 26 апреля постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя действия НАТО, Грушко отметил, что в июне 2017 года развертывание батальонов будет полностью завершено. По его словам, альянс намерен интегрировать в оборонные структуры европейских государств все свои батальоны, и тогда уже возникнет «новая реальность».

Грушко пояснил, что военный альянс стремится расширить свои возможности, задействовав порты и аэродромы национальных государств. Результатом станет изменение картины безопасности в центре европейской территории.

«Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность», — сказал он.

Напомним, 13 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о насущной необходимости выстроить отношения с Россией «наилучшим образом». По его словам вопрос взаимодействия с Россией будет обсуждаться на предстоящем в мае в Брюсселе саммите НАТО.

Также Столтенберг заявил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе на границе с Россией.