Иваново, 26 апреля, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Штрафные санкции будут применены к Ивановской области в связи с невыполнением целевых показателей по исполнению программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом говорилось 25 апреля на селекторном совещании Фонда содействия реформированию ЖКХ с рядом регионов России, в числе которых была и Ивановская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью фонда. Ивановскую область на совещании представлял заместитель председателя регионального правительства Максим Громов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин на совещании напомнил его участникам, что до 1 сентября 2017 года регионы должны полностью выполнить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. При этом в ряде регионов объем работ, которые необходимо выполнить в ближайшие четыре месяца, высокий.

Так, по данным, которые привел Талалыкин, в Ивановской области до сих пор не завершены работы в рамках этапа 2013 года объемом 0,93 тыс. кв. м на территории четырех муниципальных образований. Не завершен этап 2014 года объемом 0,96 тыс. кв. м на территории трех муниципальных образований, а также — этап 2015 года объемом 12,13 тыс. кв. м на территории трех муниципальных образований. Также регионом не достигнут целевой показатель 2015 года, соответственно к Ивановской области будут применены штрафные санкции.

Кроме того, напомнил заместитель гендиректора фонда, дополнительное соглашение об опережающем финансировании было заключено 27 ноября 2016 года, однако материалы о выполнении условий данного соглашения в Фонд не представлены.

На совещании отмечалось, что в ходе мониторинга в апреле 2017 года рабочей группой Фонда ЖКХ были зафиксированы крайне низкие темпы строительства домов в городе Приволжске. Там до сих пор не завершено строительство шести домов в рамках реализации этапа 2015−2016 годов.

Сложившаяся ситуация, отмечалось на совещании, вызывает опасения в связи с риском невыполнения регионом программы по переселению граждан из аварийного жилья до 1 сентября 2017 года.

Ранее Ивановская область упоминалась и в отчете Счетной палаты РФ о ситуации с расселением аварийного жилья. Так, согласно результатам проверки, Ивановская область вошла в число четырех регионов, где переселение в счет выполнения целевого показателя по расселяемой площади 2016 года не начато.

Как пояснили в пресс-службе правительства Ивановской области, регион будет направлять еженедельные фотоотчеты в Фонд содействия реформированию ЖКХ вплоть до полного завершения строительства домов по программе переселения.

Что касается домов в Приволжске, то, добавили в пресс-службе, строительство ведется: два дома из шести планируется сдать в мае, остальные четыре — до августа текущего года. Еще один многоквартирный дом строится в Савине — по графику он должен быть введен в конце июля.

Зампред правительства Ивановской области Максим Громов, комментируя итоги совещания, отметил, что сейчас ведется активная работа по заключению контрактов и выкупу квартир в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. По словам Максима Громова, ход реализации программы переселения находится под жестким контролем руководства региона и в настоящее время предпринимаются все меры для ее выполнения в установленные сроки.19 апреля в Фонд содействия реформированию ЖКХ направлен отчет за 2016 год об устранении нарушений. По результатам его рассмотрения, ожидается, что целевые показатели Ивановской области по расселению аварийного жилья за 2015−2016 годы будут скорректированы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года Фонд ЖКХ приостановил финансирование программ по расселению аварийного жилья в Ивановской области в связи с несоблюдением сроков исполнения программы. Позже финансирование было возобновлено — после устранения недочетов.