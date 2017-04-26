Москва, 26 апреля, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Число российских граждан, чувствующих себя счастливыми, достигло максимального значения за все годы исследований, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Vt-808 Счастье не за горами

«Уровень счастья россиян, по субъективным ощущениям, достиг 85% — максимальный показатель за все годы измерений», — сообщает ВЦИОМ.

Наибольший процент счастливых граждан отмечается среди людей от 18 до 24 лет (95%). Большинство (94%) людей с хорошим достатком также ощущает себя счастливым.

Среди людей старше 60 лет показатель ниже — 82%, среди тех, кто не имеет хорошего дохода — 63%.

Уточняется, что опрошенные среди факторов, которые делают их счастливыми, чаще всего называли свою семью (таких 32%) и своих детей (19%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным «Левада-центра» большинство граждан России хорошо относятся к президенту РФ Владимиру Путину: у 32% опрошенных он вызывает симпатию, десять процентов восхищаются президентом, 27% не могут сказать о нем ничего плохого. 72% доверяют главе государства и ценят его заслуги.