Москва, 26 апреля, 2017, 07:55 — ИА Регнум. По словам Сумм, Ржевская умерла «спокойно и тихо». «Друзья, она вас помнила и любила», — написала внучка писателя.

ЦГАКФФД СПб Елена Моисеевна Ржевская

Елена Ржевская (Каган) родилась в Гомеле (Белорусская ССР) в 1919 году. С 1937 по 1941 год она училась в Московском институте философии, литературы и истории (ИФЛИ).

На фронт Ржевская ушла в качестве военного переводчика, всю войну вела дневники. В будущем эти записи легли в основу ее военной прозы. В 1948 году она окончила Литературный институт имени М. Горького.

В книге «Берлин, май 1945», изданной в 1965 году, Ржевская описала последние дни войны и взятие имперской канцелярии, где нашли и опознали тело Гитлера.

Ржевская награждена двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими орденами и медалями.