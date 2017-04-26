Каракас, 26 апреля, 2017, 05:55 — ИА Регнум. Венесуэла может прекратить своё членство в Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщила министр иностранных дел страны Делси Родригес, передаёт телеканал Telesur.

Ssmphotosoea Эмблема ОАГ

«В случае проведения встречи глав МИД ОАГ без согласия венесуэльских властей я получила распоряжение от президента страны Николаса Мадуро запустить процесс выхода Венесуэлы из организации», — сказала министр.

В конце марта, несмотря на прямой протест Каракаса, большинство стран — членов ОАГ в ходе внеочередной сессии в Вашингтоне выразили намерение согласовать «дипломатические решения» для посредничества в политическом и социальном кризисе в Венесуэле.

20 стран согласовали совместную декларацию, обязавшись выработать дорожную карту «в кратчайшие сроки», чтобы «поддержать функционирование демократии и уважение к верховенству закона в Венесуэле». Одиннадцать государств высказались против такого решения.

Генсек ОАГ Луис Альмагро в своём выступлении заявил о необходимости применить к Венесуэле положения Межамериканской демократической хартии вплоть до исключения страны из организации, если Каракас не организует новые всеобщие выборы и не освободит политических заключённых.

Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что ОАГ изначально создавалась как инструмент поддержки государственных переворотов и иностранных вторжений в странах Латинской Америки.

Напомним, в Венесуэле продолжается конфликт между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро. Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки судей.

Акции протеста сторонников оппозиции сопровождаются столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и случаями мародёрства. За период манифестаций погибли около 30 человек. Полиция задержала более тысячи участников беспорядков.