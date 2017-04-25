Сеул, 26 апреля, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Военные США приступили развертывание системы противоракетной обороны THAAD на юге Южной Кореи, передает Reuters.

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Согласно заявлениям СМИ Южной Кореи, развертывание системы, которая должна обеспечить защиту Южной Кореи от КНДР, началось в уезде Сонджу, на месте бывшего поля для гольфа. В настоящий момент на полигон уже прибыл военный транспорт.

Напомним, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено американским военным командованием в начале марта, после очередных ракетных испытаний Северной Кореи.

Первые элементы системы ПРО прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в Южной Корее затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает систему THAAD угрозой безопасности в регионе.

Министерство национальной обороны КНР призывает Южную Корею отказаться от размещения американских противоракет на своей территории и вернуться к переговорам с Северной Кореей.