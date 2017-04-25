Москва, 26 апреля, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Генеральный директор Фонда Энергетической безопасности Константин Симонов в ходе своего выступления на конференции «Арктический диалог» отметил, что масштабное освоение Арктики нецелесообразно при низком уровне цен на нефть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Павловский, Андрей Загорский, Ласси Хайнинен, Константин Симонов, Расмус Бертельсен

«Коммерческого интереса к Арктике не будет при цене нефти ниже 100 долларов за барелль. Углеводороды до сих пор единственный вариант для борьбы с глобальной бедностью, но я против проектов, которые делаются только для того, чтобы показать в каких тяжелых условиях мы можем добывать нефть и газ», — отметил Симонов.

В свою очередь, профессор кафедры Арктической политики университета Лапландии Ласси Хайнинен в ходе выступления призывал государства Арктического региона к более активным действиям по защите окружающей среды. «В Арктике много проблем с экологией. Причем регион куда больше страдает от антропогенного фактора, чем от таяния льдов. На примере Арктики хорошо видно, что будет с планетой, если человечество будет продолжать в том же духе», — предостерег Хайнинен.

Эксперты отметили, что ряд проблем в Арктике до сих пор остаются нерешенными. Это и нестыковки российского и норвежского законодательства в вопросах рыбной ловли, периодически возникающие споры вокруг архипелага Шпицберген, различия в правовом статусе Северного морского пути. Не облегчает ситуацию и политизация арктической проблематики. Тем не менее, по общему мнению, большинство разногласий между странами-партнерами удается решить с помощью диалога.

Напомним, что конференция проводилось Русско-балтийским медиацентром, при участии фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, ассоциации сотрудничества со странами региона Балтийского моря «Норден», информационной поддержке ИА REGNUM и ИА «Портньюс».