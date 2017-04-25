Париж, 26 апреля, 2017, 00:32 — ИА Регнум. «Владимир Путин отвергает причастность России к этим атакам, заявляя, что у Москвы нет интереса влиять на французские выборы, хотя всем известно, что у Ле Пен хорошие отношения с российским лидером, и она настроена их улучшать», — указывается в редакционной статье газеты.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

В другом же материале на ту же тему московский корреспондент издания Рафаэль Маньюэко утверждает, что «Владимира Путина устраивал любой исход французских выборов, кроме победы Макрона, поскольку тот меньше других кандидатов настроен на снятие санкций с России. Сейчас русские раскопали факт, что Макрон изменял своей жене с мужчиной, и надеются, что эта деталь поможет понизить рейтинг неугодного Кремлю кандидата».