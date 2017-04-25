Нью-Дели, 26 апреля, 2017, 00:50 — ИА Регнум. Мощность ветроэнергетики Индии достигла отметки в 32 ГВт, заявил председатель Ассоциации производителей ветряных турбин Индии (IWTMA) Сарвеш Кумар, 26 апреля сообщает The Economic Times.

Ветровая турбина

Правительство Индии планирует к 2022 году достигнуть мощности ветроэнергетики в 60 ГВт, поэтому ежегодное увеличение мощности выработки электроэнергии не должно опускаться ниже 6 ГВт, заявил Кумар. Напомним, в прошлом 2016 финансовом году мощность ветроэнергетики Индии увеличилась на 5,5 ГВт вместо запланированных 4 ГВт, согласно данным IWTMA.

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Заявления председателя IWTMA расходятся с данными ежемесячного отчета Центрального электроэнергетического управления Индии (CEA), согласно которому, в марте текущего года мощность выработки ветроэнергетики составила около 28,7 ГВт.

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В области электроэнергетики Индия занимает четвертую позицию в мире после КНР, США и Германии.