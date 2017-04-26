Москва, 26 апреля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. «Минэкономики не думает о будущем», — заявил ИА REGNUM о ситуации с нефтедобычей доктор экономических наук из Центрального экономико-математического института РАН Сергей Смоляк. Другими словами, в погоне за сиюминутной выгодой от продажи углеводородов, ведомство не считает нужным думать о последствиях, предпочитая вариант, который даст наибольший доход в бюджет здесь и сейчас.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«Это совсем плохой вариант, — подчеркнул ученый. — То есть добывать очень мало, быстро, снимать сливки. Это называется выборочная отработка запаса: самые выгодные участки. Добыл из них нефть — максимум будет поступлений. Вместо того, чтобы со сравнительно бедных участков добывать мало, а потом перейти к другим, более богатым».

Позиция, мягко говоря, не хозяйская. И напоминает, скорее, поведение волка в овчарне, когда, ошалев от изобилия копытных, хищник отхватывает куски у разных животных, вместо того, чтобы ограничиться одним, но основательно.

Прогнозы о нефтезапасах в РФ разнятся. По данным Минприроды, их хватит на 60 лет, министр энергетики Александр Новак называет вдвое меньшую цифру. Но, как не считай, этот ресурс, особенно так называемая «легкая» нефть, не бесконечен. А значит, надо рачительнее относиться к ископаемому богатству, использовать его максимально эффективно, что называется, до дна в каждом месторождении. У нас же за счет увеличения нефтеотдачи получают всего 1%, в то время, как в США — 9%.

Участникам рынка нужен в первую очередь коммерческий эффект. А потому госорганы предлагают ориентироваться на интересы недропользователей. Однако интересы участников рынка краткосрочные, подчеркнул эксперт в своем выступлении на Президиуме РАН 25.04.2017, им отвечают высокие и весьма волатильные ставки дисконтирования (норма доходности, которая влияет на принятие решения об инвестировании). Сегодня эта ставка установлена на уровне 15% в реальном выражении, то есть около 25% с учетом инфляции.

«Оптимальный по такому критерию вариант проекта предусматривает короткий срок разработки, выборочную отработку и малый объем извлекаемых запасов, — отметил Сергей Смоляк. — Между тем, богатства недр являются общенародной собственностью. А тогда для регулирования недропользования необходимо опираться на потоки выгод, получаемых национальной экономикой, страной, обществом, с учетом прямых и косвенных экономических, социальных, экологических и иных последствий реализации проекта».

Соответствующие расчеты общественной эффективности проектов (общественной стоимости запасов) разработаны специалистами. По их оценкам ставка дисконтирования для России составляет порядка 5‑6% в реальном выражении, что намного ниже — и это «отвечает долгосрочной стратегии рационального использования богатств недр».

Критерий общественной эффективности, кстати сказать, используется в таких странах, как Франция, Англия, США, а также Мировым банком и Азиатским банком реконструкции и развития.

— Почему же в Минэкономразвития не прислушиваются к ученым?

«Они вообще не смотрят на науку, — ответил Сергей Смоляк. — Для них главное — мнение финансовых структур, нефтяной биржи. А там смотрят только на сегодняшнюю коммерческую эффективность, на курсы акций Газпрома, Лукойла, British Petroleum и т.д. Для них далекое будущее не имеет значения. Они живут одним днем. А нефтяные проекты — это 40−50 лет. Институты все время готовят энергетическую стратегию на длительный период. Ее нельзя делать ни на 3, ни на 5 лет. Скважину можно пробурить уже сегодня за пару месяцев. Но где? Как это повлияет на все остальное? Я уж не говорю о рисках: пробурили, а там нет ничего».

— А как правильно использовать месторождения нефти?

— Технологических вариантов много. Задача экономики — выбрать, какой вариант лучше. Такой вариант должен быть выгоден инвестору, нефтяной компании, а, чтобы это было выгодно с точки зрения общенациональных интересов, он должен соответствовать народной, национальной эффективности. Но как правило интересы не сходятся, значит должен быть некий механизм согласования. Он должен сводится к тому, что пока инвестору выгодно делать то, что нужно стране, пусть работает. Когда ему становится невыгодно это делать, нужна определенная форма государственной поддержки. Но когда-то продолжать разработку становится невыгодно для страны в целом. Тогда месторождение надо ликвидировать. Это огромные средства, которых у нефтяных компаний, как правило, нет. Для этого тоже нужен определенный механизм, типа того, что есть в некоторых других странах. Надо создавать ликвидационный фонд.

Получается, что рачительное отношение к нефти — это не только ее максимальное извлечение, но и подготовка финансовых возможностей для ликвидации выработанного месторождения. Впрочем, при нынешней ориентации на коммерческую эффективность не только об этом, но и о максимальной отдаче углеводородов говорить не приходится. В качестве примера эксперт привел Чаяндинское месторождение, где при газодобыче теряется так называемая «нефтяная оторочка» (нефтяная часть газонефтяной залежи, запасы которой намного меньше газовой части).

«Ориентация на коммерческую эффективность приводит к нецелесообразности разработки нефтяных оторочек таких нефтегазоконденсатных месторождений, как Чаяндинское, тогда как с позиций общественной эффективности их надо начинать отрабатывать в первую очередь. Максимизация общественного эффекта, как правило, приводит к увеличению сроков разработки месторождений и увеличению объема извлекаемых запасов углеводородного сырья», — подчеркнул ученый.

По его словам, реализация проекта в таком варианте может оказаться невыгодной для недропользователя. В этом случае требуется государственная поддержка нефтяной компании. Объемы ее не слишком велики, а формы могут быть различными. При этом взять на себя обязательство предоставить такую поддержку государство должно «сегодня», до начала реализации проекта. «Это будет стимулировать недропользователя к выбору рациональных технических решений, применению эффективных технологий и осуществлению ликвидационных затрат, — уверен ученый. — Иначе же он, руководствуясь своими коммерческими интересами, сделает всё, чтобы не реализовать проект в полном объеме. Такое происходит постоянно».

Из сказанного следует, что Минэкономразвития должно думать не о сливках, а «дуть на воду», заранее закладывая средства или иные возможности, например, в виде налоговых льгот для реализации проекта, который не слишком выгоден коммерчески, но при этом является выгодным для общества. При этом, по мнению эксперта, размеры и формы предоставления господдержки «должны быть заблаговременно закреплены в утверждаемых проектах и лицензионных соглашениях».