Луганск, 25 апреля, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности Луганской народной республики квалифицировало подрыв машины наблюдателей ОБСЕ на мине как террористический акт, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM ОБСЕ

Сообщается, что Министерством государственной безопасности ЛНР 25 апреля 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения неустановленными военнослужащими Вооружённых сил Украины террористического акта, результатом которого стала смерть сотрудника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Совершенное преступление соответствует статье «Террористический акт» Уголовного кодекса ЛНР.

По мнению МГБ ЛНР, теракт был совершен с целью устрашения мирных жителей Луганской народной республики, дестабилизации обстановки в регионе и дискредитации органов власти и международных организаций.

В данный момент проводятся следственные действия и формируется доказательная база.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года внедорожник с наблюдателями миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб Славяносербского района Луганской народной республики. В результате взрыва погиб один сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ.