Москва, 26 апреля, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Есть несколько причин, по которым «Газпром» может сохранить транзит голубого топлива через Украину даже после запуска магистрального газопровода «Северный поток-2». Одна из них заключается в том, что компания хочет склонить ЕС на свою сторону, оставив небольшие объемы газа на украинском транзитном пути. Об этом сегодня, 25 апреля, в интервью ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

ИА REGNUM

Дело в том, что сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о том, что Россия может сохранить транзит газа через Украину в Европу даже после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Миллер обозначил готовность «Газпрома» вести переговоры по этому вопросу, однако подчеркнул, что речь идет о гораздо меньших объемах: примерно 15 млрд кубометров газа в год для стран, которые граничат с Украиной.

Юшков подтвердил, что вопрос сводится к срокам и к небольшим объемам, которые могут остаться. Через Украину в 2016 году прошло 82 млрд кубометров газа. Соответственно, 55 млрд кубометров возьмет на себя «Северный поток-2». Остается около 30 млрд кубов, 15 из которых уйдет на первую нитку «Турецкого потока», которая предназначается на нужды самой Турции.

Таким образом, остаются еще 15 млрд кубометров газа. Куда могут быть перекинуты эти объемы, пока не очень понятно. Если получится загрузить OPAL, который сейчас заблокирован иском Польши, а также присоседившейся к ней Украины и Литвы, то на этот газопровод придется еще 10 млрд кубометров газа.

К тому же, сегодня еще под вопросом находится строительство второй нитки «Турецкого потока». Это наиболее неопределенный проект. В межправительственном соглашении России и Турции прописано, что вторая нитка тоже придет на территорию Турции и дальше пойдет до границы с Грецией. Однако, по мнению эксперта, «Газпром» окончательно это решение еще не принял.

«В идеале если уж что-то и строить, то пускать эту нитку по маршруту старого «Южного потока», то есть по Черному морю в Болгарию, а дальше через Европу в Австрию. И европейцам это было бы удобнее, потому что у них отношения с Турцией постоянно портятся, и у нас очень нестабильные отношения с Турцией. Иметь в качестве транзитера Турцию не хочет ни Россия, ни Европа», — объясняет Юшков.

Поэтому пока сохранение маршрута через Украину возможно на уровне от 15 млрд кубометров газа в год. Вполне возможно, что этот транзитный маршрут необходим для территорий Молдавии и Румынии, так как они являются довольно крупными потребителями.

Также «Газпром» может просто не успеть построить газопроводы к концу 2019 года, поэтому и хочет подстраховаться украинским транзитным направлением. К тому же сейчас одна из претензий к российским газопроводным проектам заключается в том, что Россия якобы нарочно строит эти газопроводы, чтобы испортить экономику Украины, поэтому, возможно, Миллер пытается успокоить ЕС, то есть сказать, что мы какое-то объемы на транзит оставим, но все же хотим создать себе возможность выбора маршрута.

«Вполне возможно, что это какие-то успокоительные заявления для европейцев, чтобы они приняли сторону «Газпрома» и не вставляли ему палки в колеса, в реализации своих газопроводных проектов», — заключил аналитик.