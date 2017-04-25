Москва, 25 апреля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Размещение в Донбассе миротворцев ООН не предусмотрено минскими договоренностями, сообщил 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя обсуждение украинским президентом Петром Порошенко возможности введения миротворцев в Донбасс с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Лавров указал на противоречие этой идеи международному соглашению — Минску-2.

«В минских договоренностях ни о каких миротворцах речь не идет», — сказал российский министр. Он уточнил, что «в минских договоренностях поддерживается роль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

Лавров подчеркнул, что заявления из Киева преследуют цель снять с себя ответственность за ту подпись, которую украинский президент поставил под Минскими соглашениями.

«Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано под разными предлогами», — констатировал Лавров.

Напомним, вечером 23 апреля машина ОБСЕ в ЛНР подорвалась на противотанковой мине: погиб один человек и двое получили ранения. Как сообщили в Народной милиции республики, в этом районе действовала диверсионно-разведывательная группа украинских силовиков.

В этот же день Порошенко в телефонном разговоре с Тиллерсоном выразил соболезнования в связи со случившимся и предложил вернуться к обсуждению вопроса о направлении в Донбасс миротворческого контингента ООН.

Читайте подробнее: Порошенко напомнил Тиллерсону о размещении контингента ООН на Украине