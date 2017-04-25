Львов, Украина, 25 апреля, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Отделение Сбербанка заблокировали неонацисты во Львове, передает ИА «Новостной фронт».

Vidsich Сбербанк России на Украине

В сети также появилось видео, как украинские националисты из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) блокируют львовской офис Сбербанка.

На видео видно, что офис полностью обклеен листовками, на стенах отделения черной краской написано #RUSBANKOVER, а сами радикалы выстроились в ряд у входа в помещение.

Как заявили националисты, блокада Сбербанку объявлена бессрочная. Местные правоохранительные органы никак на происходящее не отреагировали.

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Напомним, ранее «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил о «физической блокаде» отделений российских банков на Украине. После этого неонацисты заблокировали несколько отделений Сбербанка, однако 20 апреля почти все офисы вернулись к нормальному режиму работы.