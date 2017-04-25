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Энергетическая блокада ЛНР: «Киев расплачивается за своих радикалов»

Экономика

Отключение Украиной ЛНР от электроснабжения могло быть вызвано собственными энергетическими проблемами, причиной которых стала блокада Донбасса украинскими радикалами

Киев, 25 апреля 2017, 13:34 — REGNUM  В ночь на сегодня, 25 апреля, Украина отключила от электроснабжения Луганскую народную республику. Поводом для этого послужила задолженность по оплате региона перед Киевом. Однако, как отмечает «Вести Экономика», скорее всего, долги — лишь формальное оправдание действий украинских властей, а на самом деле такие меры продиктованы дефицитом электроэнергии на самой Украине.

Ранее ИА REGNUM писало, что в полночь 25 апреля Украина отключила от электроснабжения территорию ЛНР. Гендиректор ООО «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай объяснил, что такое решение связано с долгами по оплате, а приняли его Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие «Энергорынок». В свою очередь, в республике заявили, что готовы к такому развитию событий, электроэнергии со смежных территорий хватает, поэтому сбоев быть не должно.

Уже через несколько часов после того, как ЛНР оказалась полностью обесточена, энергетикам удалось восстановить электроснабжение большей части Луганска. Региональные власти заявили, что в городах и районах ЛНР подача электроэнергии потребителям не прерывалась. Обесточены некоторое время были лишь Алчевск и Перевальск.

Издание пишет, что отключение ЛНР от электроснабжения связано с экономической блокадой, которую начали украинские националисты в январе 2017 года. Тогда Украина стала испытывать недостаток угля, так как поставки антрацита с Донбасса были заблокированы. На Украине наблюдается серьезный дефицит антрацитного угля, из-за чего были закрыты все ТЭС на угле. Разрешить эту проблему планируется за счет увеличения мощностей АЭС и ГЭС, но нормальная возможность реализации этого плана находится под большим вопросом.

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Вообще отключить электроэнергию в ДНР и ЛНР хотели давно, по крайней мере разговоры об этом шли. Теперь же, учитывая энергетические проблемы самой Украины, в Киеве все-таки решились отключить электроэнергию Луганской народной республике. Учитывая, что ранее Украина уже прекратила подачу электричества на водоканал, все это говорит о том, что дело идет к полному разрыву экономических связей Киева и Донбасса.

Аналогичным образом ситуация развивалась и с Крымом, когда сначала резко ухудшились торгово-экономические отношения, потом — провокации, и в итоге разрушения инфраструктурной связи. Таким образом, полуостров стал полностью экономически и инфраструктурно независим от Украина. Сейчас, как считают эксперты, с ЛНР и ДНР произойдет все примерно так же.

Как теперь будет запитываться электроэнергией ЛНР, не говорят, однако, скорее всего, поставки электроэнергии будут осуществляться из России. Причем с этим не должно возникнуть серьезных проблем, а переориентация на РФ должна в принципе проходить достаточно быстро.

ИА REGNUM передавало, что несколькими днями ранее в ЛНР прекратила поступать вода с Западной фильтровальной станции, Петровская водоносная станция прекратила работу. В связи с этим «Лугансквода» стала работать по максимуму. Причем ранее, в декабре 2016 года, украинские власти уже пытались осуществить подобные меры, объясняя это долгами по плате, но тогда вопрос был разрешен и водоснабжение восстановлено.

В день республика получает около 260 тыс. кубометров воды, эти объемы сокращаются, поэтому в городах и селах подачу воды тоже уменьшают. По словам и.о. первого заместителя Председателя Совета министров ЛНР Сергея Иванушкина, возобновления поставок воды из Украины ожидать не стоит, ЛНР будет постепенно переходить на все свои внутренние источники, в крайнем случае республика будет переходить на аварийный режим.

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Энергетическая блокада ЛНР
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