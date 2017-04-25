Вашингтон, 25 апреля, 2017, 14:47 — ИА Регнум.

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки опасного умственного расстройства, угрожающего выживанию американского общества, заявил психиатр из Йельского университета, сообщает The Independent.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По мнению бывшего научного сотрудника института Гарварда и бывшего старшего ординатора одной из больниц штата Массачусетс, доктора Бэнди Ли, сделанное ею заявление ни в коем случае не мотивировано политически. В своем интервью изданию она встала на защиту экспертов, выступивших на организованном ею мероприятии, участники которого назвали президента США «опасным» и «находящимся в бреду».

«Утверждать, что у г-на Трампа есть психически нарушения, не значит морально осуждать его или обвинять его в чем-либо», — отметила Ли. «Это не должно использоваться в качестве политического оружия против него, но лишь стать предостережением, как в случае с любым медицинским нарушением, которое может негативно повлиять на способность того или иного человека осуществлять свои функции во власти».

»Я в действительности напугана политизацией этого вопроса. Мы бы не стали выдумывать, что кто-то болен раком или страдает той или иной инвалидностью. К психическому здоровью нужно относиться так же», — подчеркнул медик, заявив, что она поднимает этот вопрос для преодоления «пятна позора, связанного с психическими заболеваниями».

«Многие из нас действительно считают, что Трамп должен пройти осмотр для оценки реальной степени его нарушения. Об этом не стоит говорить с беспечностью и необоснованность», — считает Ли.

Настоящая опасность заключается, считает психиатр, в нестабильности, непредсказуемости и импульсивности нового главы Белого дома. Так, он пошел на своего рода провокацию по отношению к Северной Корее.

«Он внезапно, импульсивно нанес удар по Сирии, а затем применил «матерь всех бомб». Выражение удовлетворения [Трампа] от демонстрации силы вызывает крайнюю обеспокоенность», — заявила она, добавив, что не стала бы говорить, если бы угроза существования нации не была столь значительной.