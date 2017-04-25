Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Министерство транспорта России заявляет, что полного закрытия акватории Санкт-Петербурга и других городов, где будут проходить матчи Кубка Конфедераций, не планируется. Об этом говорится в информационном сообщении, опубликованном сегодня, 25 апреля, на официальном сайте Минтранса.

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«Минтрансом России не принимались нормативно-правовые документы, предполагающие перекрытие всей или преобладающей части акватории и внутренних водных путей в границах российских городов, принимающих участие в Кубке Конфедераций FIFA 2017 по футболу», — говорится в сообщении Минтранса.

При этом в министерстве признают, что меры для обеспечения безопасности в период проведения соревнований Кубка конфедераций «потребуют внесения некоторых изменений в маршруты движения водного транспорта и других плавсредств, режим их стоянок».

По заверению Минтранса, «эти меры не будут препятствовать функционированию транспортного, логистического и туристическо-рекреационного комплексов наших городов».

Напомним, согласно опубликованному ранее проекту приказа Минтранса, на период проведения Кубка Конфедераций планировалось установить «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, Морского порта Сочи, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, которые примут матчи Кубка конфедераций. Как было сказано в проекте приказа, в этих местах с 1 июня по 4 июля будут полностью запрещены стоянка и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

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В опубликованном заявлении Минтранса в качестве положительного примера регулирования вопросов судоходства в период масштабных событий приводится Санкт-Петербург, который за последние годы принимал множество международных мероприятий высокого уровня. В частности, речь идет о саммите «Группы двадцати» в 2013 году.

«Движение судов в акватории Большого порта Петербурга ограничивалось, но не перекрывалось. В течение недели была закрыта часть акватории, прилегающая к «Дворцу конгрессов», а частным маломерным, спортивным и прогулочным судам и яхтам было запрещено выходить в акваторию Финского залива без специального разрешения», — напомнили в Министерстве транспорта РФ, пообещав, что этот богатый опыт «будет активно задействован», в том числе при подготовке к проведению Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В Минтрансе подчеркивают, что опубликованный ранее проект приказа об установлении ограничений для плавания маломерных судов «проходит процедуру общественных обсуждений, в которой могут принять участие все заинтересованные организации и граждане».

«Минтранс России благодарит администрации регионов за активную позицию и поддержку в разработке документа, направленного на обеспечение безопасности граждан в период проведения столь крупного спортивного мероприятия», — заявляют в Министерстве транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в письме на имя главы министерства транспорта РФ Максима Соколова попросил не закрывать целиком более чем на месяц всю водную акваторию города на Неве для маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов из-за проведения матчей Кубка конфедераций. Смольный предложил обозначить конкретные запретные зоны по линиям и координатам и сократить время запрета судоходства.

Финансовые потери Петербурга от возможного закрытия перевозок в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга оценили в 5−10 млрд рублей. «Это не только прямые бюджетные потери, но и ущерб для отрасли от возможного закрытия судоходных компаний», — заявил в комментарии ИА REGNUM глава комитета Андрей Мушкарев. По оценке Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга, запрет навигации на месяц может привести к закрытию половины городских судоходных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.