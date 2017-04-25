Москва, 25 апреля, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро на 26 апреля снизились к рублю, свидетельствуют данные Банка России.

oldtext.whotrades.com Доллар снижается

Доллар США подешевел к рублю на 23,41 копейку — до 55,8453 рубля. Курс евро на 26 апреля потерял к предыдущему значению 5,29 копейки и составил 60,7932 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 26 апреля, снизилась на 15,25 копейки — до 58,0719 рубля.

Днем ранее ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США к рублю на 16 копеек до 56,07 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,84 рубля, что выше предыдущего дня на 53 копейки. Какие бы рекорды не устанавливал рубль в ближайшее время, их надо воспринимать как временное явление, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

По его словам, российская валюта все еще чувствительна к нефтяным ценам.