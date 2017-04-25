Алма-Ата, Казахстан, 25 апреля, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В Алма-Ате произошла массовая драка между спортсменками из двух хоккейных клубов — «Томирис» и «Айсулу». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на обнародованное на портале YouTube видео.

Fanny Schertzer Хоккей

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, во время матча чемпионата страны, который проходил во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

«Хоккеистки из клуба «Томирис» устроили массовую драку с участницами команды «Айсулу» во время чемпионата Казахстана», — говорится в сообщении.

Причины потасовки между хоккеистками пока неизвестны.