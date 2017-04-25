Москва, 25 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Число преступлений террористического характера в России в 2016 году превысило две тысячи, сообщается в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки, передает Russia Today.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Уточняется, что за минувший год на территории России зафиксировано 2227 преступлений террористической направленности, причем прирост за год составил 44,8%. Преступлений экстремистской направленности — 1450, прирост 9,1%.

В докладе уточняется, что увеличение зафиксированных преступлений связано в том числе и с выявлением фактов участия граждан РФ в незаконных вооруженных формированиях и в террористических группировках на территориях Ирака и Сирии.

Также количество зафиксированных преступлений выросло за счет того, что выявлены новые эпизоды преступной деятельности тех людей, которые уже привлекались к уголовной ответственности по статьям об организации и участии в деятельности террористической структур и незаконных вооруженных формирований.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Чечни за три месяца 2017 года уничтожены 16 боевиков, в том числе два главаря бандргупп. Задержано свыше 50 участников и пособников бандподполья.