Пекин, 25 апреля, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Первый китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-1», запущенный 20 апреля в космос с космодрома Вэньчан, расположенного на самом юге Китая — в провинции Хайнань, проведет испытания широкополосного интернета в космосе, передает 24 апреля газета «Жэньминь жибао»

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«В отличие от предыдущих космических кораблей, «Тяньчжоу-1» впервые за все время протестирует широкополосный интернет в условиях космоса с целью дальнейшего его применения на будущей космической станции», — заявил ответственный за технологии связи и позиционирования на борту «Тяньчжоу-1» при Восьмом институте китайской аэрокосмической корпорации CASC Фэн Шуи.

Технология широкополосного доступа к интернету Ethernet является самой распространенной, отличающейся высокими скоростями, заявил Фэн.

В настоящий момент используемые на космических кораблях системы связи очень сильно уступают по скорости, объемам и качеству передачи данных земным аналогам, что в современном мире уже не отвечает требованиям.

«Применение технологии Ethernet на борту «Тяньчжоу-1» ставит перед собой задачу протестировать как подобного рода технология будет себя вести в будущей космической станции», — продолжил Фэн.

По его словам, производительный процессор связи, разработанный его институтом, является важнейшей частью системы Ethernet на борту корабля.

Он сравнил процессор с большим аэропортом, который дает указания взлета и посадки большим и маленьким самолетам, а также координирует перемещение пассажиров по территории аэропорта.

«Процессор играет важнейшую роль в связи между космосом и Землей… и закладывает твердую почву для организации интернет-соединения скоростью до 1 Гигабита в секунду на борту станции», — подытожил Фэн.

Напомним, что запуск «Тяньчжоу-1» является одним из подготовительных этапов создания Китаем своей собственной космической орбитальной станции. Ранее также сообщалось, что запущенный 20 апреля корабль проведет опыты со стволовыми клетками человека, чтобы выяснить перспективы репродукции человека в условиях микрогравитации.

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