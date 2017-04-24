Вашингтон, 25 апреля, 2017, 00:53 — ИА Регнум. План бюджета США на 2018 год, обнародованный Белым домом, предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, передаёт радиостанция «Голос Америки».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский дом

Отмечается, что новый план администрации США предусматривает сокращение помощи странам на пути развития приблизительно на треть. Эти средства предполагается направить на программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

«Что касается Украины… объёмы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $570 млн. Однако новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях издание Buzzfeed со ссылкой на неназванных чиновников в Евросоюзе сообщило, что власти США рассматривают возможность учреждения должности спецпредставителя по Украине, который будет напрямую вести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Как отмечалось, эту инициативу также поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Источник в администрации США подтвердил, что «в настоящее время идёт обсуждение данной идеи», однако подчеркнул, что «окончательных решений не выработано».

Ранее Верховная рада Украины обратилась к США с просьбой рассмотреть вопрос о заключении с Киевом оборонного соглашения и предоставлении стране статуса основного союзника вне НАТО.