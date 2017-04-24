Ташкент, 30 марта, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Узбекистане учащиеся колледжа олимпийского резерва начнут 2018−2019 учебный год в новом тренировочном комплексе — первом в республике олимпийском бассейне, сообщает 30 марта «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на директора по внешним связям и коммуникациям Beeline Uzbekistan Ораза Абдуразакова.

Строительство объекта началось в 2017 году при партнёрстве с компанией Unitel (бренд Beeline Uzbekistan). Кроме бассейна, тренировочный комплекс включает лекционные классы и зал для фехтования.

Абдуразаков добавил, что бассейн будет работать круглосуточно. Комплекс оснащен новым отопительным оборудованием и другими средствами, полностью соответствующими требованиям Международной федерации FINA.

«Мы планируем сдать объект ко Дню защиты детей в качестве подарка не только юным олимпийцам, но и всей молодежи Узбекистана», — добавил руководитель Beeline Uzbekista.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года национальный олимпийский комитет Узбекистана принял решение о создании четырех федераций по зимним видам спорта — федерации хоккея, фигурного катания, керлинга и лыжного спорта.