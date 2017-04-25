Пхеньян, 26 апреля, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Если на начальном этапе северокорейского кризиса основной вопрос сводился к тому, ударят ли США по КНДР (или КНДР — по США), то теперь, когда, казалось бы, инцидент исчерпан, вопросы все еще остаются. И не только «действительно ли он исчерпан?», но и «как на все это смотрит Китай?» Перспективы ситуации обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия КНДР

По информации авторитетного американского издания Defense news («Новости обороны»), авианосец «Карл Винсон», о выдвижении которого в сторону Корейского полуострова говорилось в прессе, на самом деле находится приблизительно в 3 500 миль от его берега. Это же издание опровергает сведения о двух других авианосцах, якобы присоединяющихся к «Карлу Винсону». Весьма вероятно, что истинным зрителем поставленного Вашингтоном спектакля должен был стать Китай, а не КНДР. В эту версию укладывается и нанесение удара по Сирии во время визита китайского лидера.

Что же касается КНДР, то угрозы прямой атаки не возымели мощного эффекта, а метод санкций и изоляции способен привести к обратному эффекту — усилению сопротивления и поддержки выбранного правительством курса. Вряд ли такой путь наиболее продуктивен при борьбе со страной, чье ракетостроение тем временем продолжает развиваться. А ведь хорошо известно жесткое воздействие мягкой силы: тихое внедрение чужеродной западной культуры — и власть заваливается. Так почему же не применяется этот метод?

Узнайте подробности: Корейский кризис: реальная угроза или «спектакль» США для Китая?

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