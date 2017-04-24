Екатеринбург, 24 апреля, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Для Свердловской области призыв президента России Владимира Путина не допустить монополизма торговых сетей на территориях более чем актуален. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тележки супермаркета

В Екатеринбурге на сегодняшний день представлены практически все федеральные игроки. Некоторые местные производители сообщают, что из-за политики отдельных торговых сетей на прилавки сложно пробиться их продукции. Зачастую сети выставляют ограничения по цене: товар должен быть не дороже определённого предела.

По словам самих производителей, такая политика приводит к тому, что на прилавках сетевых магазинов зачастую оказывается низкокачественный товар. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в некоторых магазинах отдельных федеральных сетях овощи и фрукты выглядят весьма непрезентабельно, а в ящиках очень много гнили.

Впрочем, основная часть населения делает выбор в пользу крупных сетей. Это во многом связано с тем, что товар там можно купить дешевле. Спасением для местных производителей зачастую оказываются местные торговые сети, работающие на Среднем Урале, а также отдельные небольшие магазины. Однако они не всегда могут выдержать конкуренцию с федеральными игроками и часто закрываются. В Екатеринбурге буквально в апреле закрылся один из магазинов. Не выдержал конкуренции со стороны разместившегося рядом федерального игрока.

Впрочем, претензии по качеству овощей и фруктов есть и к небольшим торговым точкам. Кроме того, в регионе активно практикуется проведение сельскохозяйственных ярмарок, но и на них, казалось бы, проводимых для блага населения, запросто можно нарваться не только на гниль, но и на обсчёт, и на обвес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 апреля на заседании президиума Совета законодателей РФ в Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что предложение одного из участников заседания президиума внимательнее отнестись к идее увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считает правильным, иначе, по его словам, в стране наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию. Вместе с тем он отметил, что не уверен в том, нужно ли ограничивать совокупное присутствие федеральных сетей в регионе.

Отметим, идея увеличить долю присутствия торговой сети на конкретной территории прорабатывается в правительстве России. Вопрос президенту об этом задал спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов.

Добавим, сейчас одна торговая сеть не может иметь в каждом городе долю более чем в 25%. Между тем, по данным издания E1.Ru, на октябрь 2014 года доля крупных сетей превышала установленную законом в 12 городах Свердловской области.

Добавим, по данным Свердловскстата, оборот розничной торговли в январе-феврале 2017 года на территории региона составил 161 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 5% меньше, чем было в январе-феврале 2016-го.

При этом оборот розничной торговли на 97% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями в стационарной торговой сети. Доля розничных рынков и ярмарок оказалась на уровне 3,0%. Отметим, что за год она снизилась на 0,4%.

В свою очередь, по сравнению с январём-февралём 2015 года в аналогичном периоде 2016-го оборот розничной торговли упал на 5,8%. И вновь отмечено снижение доли рынков и ярмарок, правда, в этот раз всего на 0,1%.