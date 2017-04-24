Париж, 24 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что присутствие лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции несет для страны определенный риск. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет La Libre.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен

Олланд, который в выборах не участвует, заявил, что тот факт, что Ле Пен смогла пройти во второй тур президентских выборов, сам по себе несет риск для Франции.

Также Олланд заявил, что во втором туре будет голосовать за бывшего министра экономики Эммануэля Макрона.

«На фоне обострения угрозы терроризма крайние правые разделяют Францию, клеймят некоторых из наших граждан. Столкнувшись с таким риском, я не вижу возможности промолчать. Со своей стороны, я буду голосовать за Эммануэля Макрона», — сказал президент Франции.

Он также добавил, что, по его мнению, Макрон сегодня — это тот, кто защищает ценности, которые позволят обеспечить объединение французов в столь сложное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон набрал больше всех голосов в первом туре президентских выборов во Франции, который прошел 23 апреля. Второе место заняла Марин Ле Пен.