Москва, 24 апреля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В настоящее время экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов находится в СИЗО Лефортово до 12 июня. Член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиева посетила Маркелова 20 апреля и записала монолог о первых днях в изоляторе, сообщает «7x7».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники СИЗО

Прежде всего, по словам экс-главы республики, задержание проводилось с грубейшими нарушениями. «У меня гипертоническая болезнь, давление было 180. Я просил, чтобы не этапировали сразу, чтобы дождались нормального состояния. Но мне ответили: «Ты уже накомандовался», — сетует Маркелов.

Он отметил, что кормят в СИЗО хорошо, даже вкусно. Однако нет горячей воды, кровать железная, матрас жесткий. «А у меня проблемы с суставами, знаете, есть такая болезнь Бехтерева, когда все тело ломит, у меня этот диагноз», — пояснил бывший руководитель Марий Эл, добавив, что он просил второе одеяло, но ему отказали — не положено.

«В итоге кипятильником нагреваю воду и грею руки и ноги. В вещах, которые я привез с собой, есть теплая одежда и шерстяные носки, но чемодан не выдают со склада уже восьмой день, говорят про какую-то термообработку. Хожу в робе, даже переодеться не во что», — сказал Маркелов.

«У меня есть 310 рублей на счету, не знаю, что на них купить, нужна туалетная бумага, нужен крем для бритья, но, наверное, лучше бутылку воды возьму, чтобы сделать грелку, но магазин раз в месяц работает, поэтому заказ оформить невозможно», — отметил он, уточнив, что на счету вообще-то было 6310 рублей, но 6 тыс. сняли на покупку билета при этапировании в Москву.

«Не понимаю, за что мне эта кара, почему до суда мучают. Я не жалуюсь на сотрудников, обращение вежливое, они действуют по инструкции, но сам режим, эта тюрьма — как все это может существовать в XXI веке? Я же очень много сделал для страны, я не Чикатило, сижу невиновный. А мне даже ручку мою выдать не могут. Много молюсь, у меня с собой две картонные иконы есть: Пресвятая Дева и Святой Леонид, ставлю их и молюсь. Была икона Спасителя, подаренная архиереем марийским, но на ней серебро — изъяли, нельзя. Я очень жду писем или телеграмм от моих детей: сына и дочери», — продолжил Маркелов.

«Телевизора и холодильника нет, книг тоже. Но самое ужасное — одиночество. Я тут извожусь, жду не дождусь, когда появится сокамерник. У меня есть друзья-депутаты. Они ведь могут приходить — пусть приходят, я их жду», — заключил экс-глава Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 6 апреля 2017 года экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов попросился в отставку. Официально — по собственному желанию. По словам президента Владимира Путина, Маркелов попросил направить его на другой участок работы. Эксперты не исключали, что Маркелов намерен был стать сенатором от Марий Эл: депутатское кресло в парламенте региона уже было освобождено.

10 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении экс-заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл о фиктивных письмах. На основании которых были выданы кредиты ООО «Птицефабрика Акашевская».

13 апреля в рамках расследования дела о птицефабрике был задержан Леонид Маркелов. В отношении экс-главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), фигурантами также являются глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и учредитель птицефабрики «Акашевская», депутат Госсобрания Марий Эл Николай Криваш (второй по размеру состояния среди депутатов Госсобрания Марий Эл).

По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Криваш свою вину не признает, в настоящее время он находится на лечении за границей. Кожанова, как и Маркелов также считает себя невиновной. По решению Басманного суда Москвы они находятся в СИЗО до 12 июня.

Защита просит освободить Маркелова под денежный залог либо избрать в отношении него домашний арест.