Москва, 24 апреля, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Как рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, с каждым годом число стран — участников акции растет. Так, в 2016 году она прошла на территории 70 стран.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

В этом году к участию в акции присоединятся 13 земель ФРГ, раздавать ленточки здесь будут добровольцы, добавил он. «Это молодые ребята, которые, может, и не жили в стране, но для которых эта память важна, она позволяет почувствовать корни. Движение ширится и очень хорошо, что оно идет снизу, а не сверху», — пояснил дипломат.

По словам замруководителя Россотрудничества Александра Радкова, в этом году к акции впервые присоединятся Афганистан, Македония, Черногория, Канада. Самые заметные акции пройдут в таких странах, как Сербия, Болгария, Словакия, Греция.

В Азии мероприятие традиционно поддерживают Китай, Индия, Турция. Больше всего ленточек будут розданы в странах бывшего СССР: Молдавии, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении.

Страны-участники получили больше 100 тыс. комплектов георгиевских лент, отметил Радков. По его словам, сегодня георгиевская ленточка является не только символом борьбы с фашизмом, но и в целом с проявлениями экстремизма.

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