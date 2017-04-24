Москва, 24 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Утверждения о нерасположении Москвы к какому-либо из кандидатов в президенты Франции безосновательны, сообщил журналистам 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Комментируя распространенные в СМИ заявления о том, что возможная победа на выборах во Франции кандидата в президенты Эмманюэля Макрона может вызвать у Москвы отрицательную реакцию, Песков отметил: «Это совершенно неверные утверждения, они достаточно примитивные».

Представитель президента пояснил, что для Москвы критерием является желание со стороны представителя иностранного государства поддерживать хорошие отношения с Россией. Если политик настроен на решение проблем путем диалога и действует с учетом интересов партнера по диалогу, тогда Россия готова выстраивать отношения.

Но даже в этом случае Россия не выступает в поддержку какого-то из кандидатов в президенты и не пытается вмешиваться в выборный процесс.

«Еще раз повторяю, Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и никогда не будет вмешиваться в электоральные процессы в других странах», — пояснил представитель президента.

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Напомним, первый тур выборов президента Франции завершился 23 апреля победой Макрона (23,72%). На втором месте находится представитель правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (21,91%). Эти кандидаты примут участие во втором туре выборов.