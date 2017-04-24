Варшава, 25 апреля, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Дональд Туск, исполняющий обязанности председателя Европейского совета, 19 апреля прибыл в Варшаву. О выборе польской стратегии между Вашингтоном и Берлином и о роли в этом выборе партии «Гражданская платформа» (РО), к которой принадлежит и Дональд Туск, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

Бывший премьер-министр Польши Туск был вызван в качестве свидетеля в связи с расследованием дела о «превышении полномочий членами Службы военной контрразведки Польши (SKW). Подразумевается сотрудничество между польской SKW и российской ФСБ по поводу падения под Смоленском самолета с делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским, направлявшейся в Катынь, в апреле 2010 года.

Ситуация интересна тем, что партия Дональда Туска «Гражданская платформа», находящаяся в данный момент в оппозиции, будучи партией власти в 2010 году, имела скорее про-Берлинскую ориентацию. В отличие от противников Туска, представляющих ныне правящую партию «Право и Справедливость», чья ориентация состоит в следовании линии Вашингтона. Эта коллизия может стать фактором, влияющим на ближайшую перспективу развития российско-польских отношений. Можно даже допустить новую активизацию возможности двухфакторного выбора польской политической стратегии. В таком случае правящей партии придется столкнуться с возражениями по поводу проводимой ею внешней политики.

Подробности читайте в статье: «Черные орлы» снова кружат над Польшей

Предлагаем Вашему вниманию эту и другие статьи Станислава Стремидловского о внешней и внутренней политике Польши