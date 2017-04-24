Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2017, 15:08 — ИА Регнум.

Апрельский транш в 50 млн рублей начал поступать на счета шахтеров обанкротившейся компании «Кингкоул» в Ростовской области. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития» 24 апреля, первые выплаты поступили на счета горняков ОАО УК «Алмазная» за февраль 2016 года.

‪donland.ru Шахтеры

Так, угольщики получили 462 выплаты на сумму 8,7 млн рублей. Предположительно, до конца апреля транш успеют перечислить шахтёрам.

Всего долги по заработной плате горнякам ООО «Кингкоул» погашены в сумме 217,5 млн рублей. Средства получили угольщики ОАО «Замчаловский антрацит», ООО «Горный проходчик», ЗАО «Ростовгормаш», ОАО УК «Алмазная», а также ООО «СпецУглеСтрой» и ООО «Империя чистоты».

Напомним, гендиректор обанкротившейся компании «Кингкоул» Владимир Пожидаев, который довел ситуацию до критического уровня, осуждён. За многомиллионные долги перед горняками и злоупотребление полномочиями он проведёт пять лет в колонии общего режима. Также он обязан заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

Пожидаев не платил зарплату 156 работникам филиала предприятия в Гуково, имея при этом средства на счетах компании. Кроме этого, руководитель компании установил контроль за ОАО «Замчаловский антрацит» и ОАО «Угольная компания «Алмазная». Деньги за реализацию угля в адрес организаций-поставщиков не перечислялись. Это причинило компаниям имущественный вред.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшим работникам компании-банкрота «Кингкоул» начали выплачивать долги в августе 2016 года после серии пикетов и объявления массовой голодовки. Ежемесячно на эти цели ОАО «Региональная корпорация развития» берёт взаймы у банков по 50 млн рублей. Так, выплаты уже были совершены в феврале и марте. Полностью решить проблему власти планируют до 1 июля 2017 года.

Общий долг перед шахтёрами был накоплен в размере 320 млн рублей. В числе пострадавших — более 2 тыс. человек.

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