Ростов-на-Дону, 24 апреля, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В деле строительной пирамиды, оставившей сотни жителей Ростова-на-Дону и донского региона без жилья и сбережений, поставлена точка. Гендиректор строительного концерна «Вант» Валерий Чабанов, похитивший у дольщиков миллионы, получил четыре года колонии-поселения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре 24 апреля.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

Служители Фемиды установили, что подсудимый с мая 2003 года по июль 2009 года по предварительному сговору похитил сбережения не менее 235 участников долевого строительства жилых домов. Объекты должны были якобы быть построены на улице Штахановского, 131, по проспекту Соколова, 38−42, в переулке Университетском в границах улиц Филимоновская и Лермонтовская, а также на улицах Скачкова, 52 и Седова, 14 «б». Общая сумму похищенного превысила 300 млн рублей.

Чабанов был признан виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»).

Ранее по теме: Из Таиланда депортируют главу ростовского концерна «Вант» Чабанова

Ростовскому застройщику, скрывавшемуся в Таиланде, предъявлено обвинение

Напомним, Валерий Чабанов долгое время скрывался от следствия в Таиланде. С 2013 года он был объявлен в международный розыск. Задержали лжезастройщика в феврале 2016 года, затем он был депортирован в Россию. Изначально на него было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышлял сомнительным бизнесом Чабанов вместе со своей супругой. В поле зрения правоохранительных органов они попали ещё в 2008 году, когда незаконно возвели многоквартирный дом. Известно, что от мошенников пострадали не только жители Ростовской области, но и Краснодарского края.

Читайте также: Ростов-на-Дону: Дело главы «Ванта», бежавшего в Таиланд, рассмотрит суд

Реестр обманутых дольщиков на Дону сокращается, но число недостроев растет

Дома «Ванта» попали в итоге в «черный список». Так, в реестре проблемных объектов на Дону числятся 24 здания, строительство которых начато до 2010 года. Наибольшее количество брошенных домов — в областном центре. Региональные власти стараются решить эту проблему с помощью инвесторов и субсидий.

Также по теме:В Ростове-на-Дону возведут четыре дома-долгостроя до конца года