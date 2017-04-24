Москва, 24 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

Kemlin.ru Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов

«У нас много достойных кандидатов. Если съезд определит, что идти на президентские выборы для того, чтобы влиять на повестку дня…, мне, то я готов, но у нас есть множество достойных кандидатов… Определяться будем осенью», — заявил Миронов.

В то же время, по его словам, у партии «есть самые неожиданные варианты». «У нас есть очень много потенциальных кандидатов среди женщин, у нас есть подрастающий кадровый резерв… Определяться будем на съезде партии», — заключил он.

Выборы президента РФ намечены на март 2018 года. Ранее Миронов не исключил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко и Ольга Епифанова могут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году.

Вместе с тем о намерении баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.