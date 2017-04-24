Москва, 24 апреля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам итоги первого тура президентских выборов во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

По его словам, Кремль является сторонником «выстраивания добрых взаимовыгодных отношений». «Мы с уважением относимся к выбору французов», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов.

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По его итогам, за основателя партии «Вперед» Эммануэля Макрона проголосовали 23,86% избирателей. За лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — 21,43%.

Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая. В голосовании приняли участие более 46 миллионов граждан Франции.