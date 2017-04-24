Москва, 24 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Вполне прогнозируемый финал нынешних президентских выборов во Франции — не решение проблем самой Франции, а их откладывание на потом, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Лидера Национального фронта Марин Ле Пен все время обвиняют в популизме, отмечает сенатор. «Да, она пытается выйти за рамки сложившейся системы и предложить что-то принципиально новое. (Кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль) Макрон систему менять не собирается, все его новости — в пределах заданных границ», — констатировал он.

Поэтому, делает вывод сенатор, «ко второму туру Макрону гарантирован режим абсолютного медийного благоприятствования во всех мэйнстримных мировых СМИ».

«А после его победы, вероятность которой, повторю, на данный момент велика, Франция уже скоро уйдет с центральных полос. Станет «нормальной» европейской страной, прагматично и ответственно идущей в ногу в общем строю. Хотя на самом деле классическими популистами являются именно Макрон и те, кто его поддерживает во Франции и из-за рубежа, спекулируя на спасении Европы и защите ценностей», — рассуждает Косачев в Facebook.

«Поэтому вполне прогнозируемый финал нынешних выборов — не решение проблем самой Франции, а их откладывание на потом», — констатировал он.

«Но сейчас Берлин и Брюссель победили Париж. А вот победили ли они французов, покажет время. Возможно, именно этот упущенный шанс на обновление и для Франции, и для Европы может оказаться роковым: возникнет иллюзия, что победили «хорошие» и надо продолжать дальше по прежним неолиберальным и евробюрократическим лекалам», — рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Эмманюэль Макрон лидирует по итогам первого тура с 23,72% голосов, свидетельствуют данные МВД страны по итогам обработки 92% бюллетеней. На втором месте — кандидат ультраправых Марин Ле Пен (21,91%). Таким образом, полученные данные подтверждают, что оба эти кандидата проходят во второй тур, который намечен на 7 мая 2017 года.