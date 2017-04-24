Париж, 24 апреля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Мэр Анзена Даниел Деломе может покинуть свой пост из-за лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая одержала убедительную победу по итогам голосования в городе. Об этом, как передает BNO News, заявил сам глава французского города.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Мэр города Анзен Даниел Деломе гневно отреагировал, когда стало ясно, что лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен обеспечила себе победу в городе во время президентских выборов в воскресенье (23 апреля)», — говорится в сообщении.

Деломе назвал итоги голосования в городе «катастрофой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По последним данным, за основателя партии «Вперед» Эммануэля Макрона проголосовали 23,86% избирателей. За Марин Ле Пен — 21,43%. Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая.

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