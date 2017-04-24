Санкт-Петербург, 24 апреля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 82 тысячи легковых автомобилей, что на 47% выше показателя за январь-март 2016 года. Такие данные сегодня, 24 апреля, предоставило ИА REGNUM профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Пресс-служба завода Toyota в Санкт-Петербурге Завод Toyota

В марте объем производства составил 31 700 машин, что на 44% лучше результата за март 2016 года. Эксперты отмечают, что это вообще лучший результат по итогам одного месяца за последние три года. Последний раз больше автомобилей петербургские автозаводы выпустили в апреле 2014 года, когда курс доллара составлял порядка 36 рублей.

«Успех марта обусловлен интересом автолюбителей к новому Hyundai Solaris, который вышел на рынок в феврале, — этот фактор повлиял на производственные показатели завода Hyundai, который по нашим данным в прошлом месяце выпустил более 20 тысяч машин», — так ситуацию прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По данным агентства, Hyundai занимает 66% от общего объема производства автомобилей в Петербурге по итогам I квартала. На Toyota приходится около 20% и на Nissan — 14%.

Также Чаплыгин отметил, что на показатель повлияла низкая база прошлого года.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в I квартале 2017 года также растет — составила 26,7% по сравнению с 22,4% в 2016 году.

Среди автомобилей, выпускаемых на городских предприятиях, 7 моделей вошли в топ-25 самых популярных машин в России по итогам первого месяца этого года. Это автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

В марте 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале рост производства составил всего 8%, а в январе петербургский автопром вырос в 2,4 раза, что также во много объясняется скромными показателями 2016 года.