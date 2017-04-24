Самара, 24 апреля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. КПРФ решительно требует прекратить административный произвол и освободить незаконно задержанного депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева. С таким заявлением выступили представители ЦК партии, сообщает ИА REGNUM.

Самарское реготделение КПРФ Участники марша считают губернатора экстремистом

«Да, участники митинга не только выступили в защиту пенсионеров, но и потребовали отставки губернатора Самарской области Меркушкина. Однако это не повод задерживать организатора акции протеста, разрешенной судом. А такое решение вообще-то было получено», — прокомментировал политическую ситуацию в Самаре председатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

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«В череде беззаконий, которые творятся в Самарской области задержание депутата Михаила Матвеева — это еще одно свидетельство неспособности областной власти к диалогу с гражданами, стремления заглушить справедливый социальный протест незаконными репрессиями, — заявил член президиума, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Калашников. Он отметил, что задержание депутата Матвеева было произведено с грубейшими нарушениями закона, так как на это не было получено ни санкции областной прокурора, ни решения думы. Более того, законному шествию граждан препятствовали власти. Данному мероприятию предшествовала длительная борьба в судебных кабинетах, так как администрация отказывала в согласовании шествия. Однако 20 апреля 2017 года Ленинский районный суд Самары вынес решение о незаконности действий властей города Самары.

«Задержание депутата-коммуниста Михаила Матвеева — еще одно свидетельство в пользу необходимости скорейшей отставки самарского губернатора Меркушкина», — заявил Леонид Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары решили взять реванш после досадной оплошности в суде, благодаря которой протестным маршем на законных основаниях 23 апреля жители прошли по проспекту Ленина. Во время демонстрации полиция не стала задерживать организатора акции депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, за которого вступились пенсионеры. Но после шествия политик был задержан и доставлен в отдел полиции №4 в Октябрьском районе города.

В самарском региональном отделении ПРФ подтверждают, что в отношении депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева составлен административный протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения.